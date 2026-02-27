Сбежавший из-под конвоя в Москве осужденный задержан

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Правоохранители задержали сбежавшего из-под конвоя осужденного мужчину в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.

Местонахождение 24-летнего подозреваемого установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий с использованием камер наружного наблюдения. Его обнаружили в одном из хостелов на Кузьминской улице.

Осужденный подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ ("Грабеж"). Расследование уголовного дела продолжается.

Ему удалось сбежать из-под конвоя примерно в 18:02, 26 февраля. Инцидент произошел накануне судебного заседания, в ходе которого предстояло рассмотреть вопрос о замене принудительных работ гражданину Ш. М. Алиеву на лишение свободы в связи с уклонением от отбывания наказания.

Осужденный ожидал своего адвоката на улице в присутствии сотрудника полиции. Именно в этот момент он предпринял попытку побега.