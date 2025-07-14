ФСИН опровергла информацию об угрозе жизни экс-полковника МВД Захарченко

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Управление ФСИН РФ по Мордовии опровергло информацию об угрозе жизни экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко в колонии, передает RT.

В ведомстве уточнили, что права и интересы Захарченко не были нарушены.

Ранее СМИ сообщали, что ФСИН России обладает информацией об угрозе жизни бывшего полковника МВД в российской колонии, в которую предложили перевести его родственники, поскольку она расположена ближе к месту жительства его дочери. Тем не менее суд отказался удовлетворять исковые требования.

В заключении ведомства отмечалось, что в данной колонии содержатся заключенные, "знакомые" с личностью Захарченко. Кроме того, некоторые осужденные поддерживали дружеские отношения с лицами, которые пострадали от насилия экс-полковника и негативно настроены по отношению к нему.

Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере около 118 миллионов рублей в 2019 году. Он был признан виновным в получении одной особо крупной взятки и воспрепятствовании правосудию. После этого его лишили звания полковника полиции и госнаград.

В 2022 году суд увеличил наказание Захарченко до 16 лет колонии, штраф – до 500 миллионов рублей. По данным Следственного комитета, он в течение 10 лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы.

В августе 2024-го стало известно, что экс-полковник попросил отправить его на СВО. Прошение Захарченко подал почти год назад. Как отмечала его адвокат Валерия Туникова, официально ему не отказывают, но и не заключают контракт.