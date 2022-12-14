Прокуратура попросила изъять имущество Захарченко в пользу государства

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Прокуратура попросила Никулинский суд столицы изъять имущество экс-главы управления "Т" главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При этом в счет государства предложено изъять и имущество родственников и близких лиц Захарченко. Отмечается, что бывший полковник получал коррупционным путем средства, на которые он, его отец, сестра, бывшая супруга и доверенное лицо купили две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского в Москве. Кроме того, они также приобрели ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы.

"Прокуроры установили, что в отношении указанного имущества не представлены сведения, подтверждающие его приобретение на законные доходы", – говорится в сообщении.

Сумма исков превысила 50 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что суд арестовал заместителя начальника ГУ МЧС – главного инспектора по маломерным судам Москвы Сергея Зотова до 29 января 2023 года. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки").



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