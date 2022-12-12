Суд вынес приговор экс-премьеру Дагестана Меджидову за мошенничество

Фото: ТАСС/Евгений Костин

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего премьера Дагестана Мухтара Меджидова к пяти годам колонии за мошенничество с поставками для Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Второй подсудимый – бывший гендиректор Избербашского радиозавода имени Плешакова Фиряз Фарманов получил четыре года условно.

По данным обвинения, в 2012 году подсудимые заключили с Минобороны контракт на поставку радиолокационных систем посадки. За это они получили 108 миллионов рублей аванса. Однако министерство так и не получило объекты. Отмечается, что фигуранты знали, что завод технически не сможет выполнить контракт.

Ранее следователи обвинили зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии Сергея Чернина в хищении более 385 миллионов рублей из бюджета. Чернина арестовали в ноябре. Вместе с ним по делу проходят генеральный директор ООО "Институт Газэнергопроект" Дмитрий Сучков и гендиректор ГЭС-Экотехнологий Валерий Меркулов.



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