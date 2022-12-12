Суд приговорил депутата Хараидзе к четырем годам колонии по делу о мошенничестве

Фото: facebook.com/Keti Kharaidze (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Суд в Москве приговорил муниципального депутата Тверского района столицы Кетеван Хараидзе к четырем годам лишения свободы по делу о мошенничестве. Ее также обязали выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС.

В ходе расследования по данному делу выяснилось, что обвиняемая и ее сообщник весной 2021 года воспользовались конфликтной ситуацией, которая возникла между жильцами дома на улице Фадеева и застройщиком. Они не могли договориться об организации сквозного проезда спецтехники.

Сообщники заверили представителя застройщика, что за 15 миллионов рублей смогут повлиять на решение собственников. Одного из мошенников удалось задержать в момент передачи пяти миллионов рублей. Против него было заведено отдельное уголовное дело, поскольку он согласился сотрудничать с правоохранителями.

В свою очередь, Хараидзе отказывается признавать себя виновной в совершении преступления.

Теперь депутата ждет четыре года колонии за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что бывшего директора футбольной школы "Чертаново" Николая Ларина приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за мошенничество.

Следователи выяснили, что экс-директор завышал число игроков в академии, чтобы получать повышенное финансирование. Ларин возглавлял школу с 2008 по 2021 год. Общий ущерб от его неправомерных действий оценили в 36 миллионов 211 тысяч рублей.

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