Экс-директора футбольной школы "Чертаново" приговорили к трем годам колонии

16:25
Фото: vk.com/chertanovofootball
Бывшего директора футбольной школы "Чертаново" Николая Ларина приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за мошенничество. Об этом пишет РИА Новости.
Следователи выяснили, что экс-директор завышал число игроков в академии, чтобы получать повышенное финансирование. Отмечается, что Ларин возглавлял школу с 2008 по 2021 год. Общий ущерб от его неправомерных действий оценили в 36 миллионов 211 тысяч рублей.
Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение").
Кроме того, суд постановил взыскать с Ларина 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.
В свою очередь, адвокат Ларина Мария Эйсмонт сообщила, что по приговору будет подана апелляция.
Ранее ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявили обвинение в хищении денег вуза. Он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой и ректора "Шанинки" Сергея Зуева.
Адвокат Мау Алексей Дудник в жалобе указал, что ректор РАНХиГС не подписывал документы о приеме на работу и не был уведомлен о фиктивном трудоустройстве в вуз, в связи с чем адвокат просил изменить меру пресечения на залог или запрет определенных действий.
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