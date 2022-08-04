Экс-замглавы Минпросвещения РФ Ракова признала вину в крупных хищениях

Фото: ТАСС/пресс-служба Тверского суда

Бывший заместитель главы Минпросвещения РФ Марина Ракова признала вину по делу о мошенничестве в крупном размере, сообщает ТАСС.

"Моя подзащитная Марина Ракова дала признательные показания, написала явку с повинной, выразила готовность возместить ущерб", – отметил ее адвокат Вячеслав Жуковский.

Защитник также попросил освободить экс-замглавы Минпросвещения из СИЗО под домашний арест.

Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей в конце сентября 2021 года. В 2019 году она добилась выделения ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" и нацпроекта "Образование", однако деньги были похищены.

Позднее стало известно, что Раковой предъявили еще одно обвинение в мошенничестве. Ущерб по новому эпизоду уголовного дела оценивается более чем в 9 миллионов рублей.

