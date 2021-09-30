Суд арестовал двух топ-менеджеров Сбербанка по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой

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Тверской суд Москвы арестовал на два месяца управляющего директора Сбербанка Евгения Зака и управляющего директора дивизиона "Цифровые платформы образования" Сбербанка Максима Инкина. Их подозревают в крупном мошенничестве по уголовному делу, в котором фигурирует экс-замглавы Минпросвещения России Марина Ракова.

Отмечается, что вместе с топ-менеджерами Сбербанка также арестована юрискосульт, преподаватель в РАНХиГС, ранее занимавшая должность исполнительного директора "Шаники", Кристина Крючкова.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Инкина Максима Алексеевича, Зака Евгения Михайловича и Крючковой Кристины Александровны", – приводит слова пресс-секретаря суда Ольги Бондаревой ТАСС.

Ранее сообщалось, что Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. В Сбербанке заявили, что оно не имеет отношения к деятельности кредитной организации.

Как сообщал источник в правоохранительных органах, претензии в отношении Раковой связаны с ее работой на должности замглавы Минпросвещения в 2018–2020 годах. Он отметил, что по месту ее жительства и на рабочем месте были проведены следственные действия.

Сообщается, что в 2019 году замминистра просвещения Марина Ракова добилась выделения ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" и нацпроекта "Образование". В этот момент гендиректором фонда был Инкин.

По версии следствия, Инкин и два других фигуранта дела похитили выделенные средства.

В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин уволил Ракову с должности замглавы Минпросвещения по собственному желанию. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф назначил ее вице-президентом кредитной организации. В банке она курирует работу дивизиона "Цифровые образовательные платформы".