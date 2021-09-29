В Сбербанке прокомментировали уголовное дело в отношении топ-менеджера Раковой

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В пресс-службе Сбербанка прокомментировали уголовное дело о хищении 50 миллионов рублей, фигурантом которого стала экс-заместитель министра просвещения РФ и вице-президент банка Марина Ракова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Данный запрос не имеет отношения к деятельности Сбербанка", – заявили в банке.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, претензии в отношении Раковой связаны с ее работой на должности замглавы Минпросвещения в 2018–2020 годах. Он отметил, что по месту ее жительства и на рабочем месте были проведены следственные действия. Кроме того, в ближайшее время состоится проверка контрактов, которые были заключены при участии Раковой.

Известно, что Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Уголовное дело в ее отношении возбуждено по пункту 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее Измайловский районный суд Москвы приговорил сотрудника следственного департамента МВД РФ Игоря Романова к пяти годам колонии за обещание бизнесмену закрыть уголовное дело. Вместе с подельниками он получил 310 тысяч долларов.