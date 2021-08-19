Суд в Москве приговорил полицейского к 5 годам колонии за крупное мошенничество

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Измайловский районный суд Москвы приговорил сотрудника следственного департамента МВД РФ Игоря Романова к пяти годам колонии за обещание бизнесмену закрыть уголовное дело. Вместе с подельниками он получил 310 тысяч долларов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Измайловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 59-летнего теперь уже бывшего заместителя начальника второго отдела контрольно-методического управления следственного департамента МВД России Игоря Романова и 54-летнего сотрудника коммерческой организации Дмитрия Силонова. <…> Суд приговорил Романова к 5 годам лишения свободы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Силонова суд приговорил к 5,5 года колонии.
Двое мужчин с еще одним соучастником, уже осужденным на 2 года за мошенничество, получили от бизнесмена 310 тысяч долларов (19 миллионов рублей) для прекращения уголовного дела, возбужденного кемеровскими полицейскими в отношении коммерсанта за хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Выяснилось, что влиять на ход дела мужчины не планировали, хотели лишь присвоить деньги.
Позже Силонов с сообщником получили от другого потерпевшего еще 20 тысяч долларов за прекращение этого же дела. Деньги являлись частью от общей требуемой суммы в один миллион долларов. При получении денег преступники были задержаны и затем осуждены. Приговор суда в силу еще не вступил.
Ранее Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, которого обвиняют в даче взяток бывшему пензенскому губернатору Ивану Белозерцеву.
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