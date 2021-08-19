Защита обжаловала приговор Майклу Калви, осужденному на 5,5 года условно

17:21
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, осужденного на 5,5 года условно за растрату 2,5 миллиарда рублей, обжаловала приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда.
"Приговор обжалован, дата рассмотрения апелляции еще не назначена", – сообщила собеседница агентства.
Ранее суд вынес обвинительный приговор основателю инвестфонда Baring Vostok и другим фигурантам дела о растрате 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный". В ходе судебного заседания Калви заявил, что его нужно оправдать, а дело прекратить.
Во время условного осуждения американцу запрещено менять место жительства без уведомления надзирающего органа, а также необходимо лично являться в инспекцию. Кроме того, в счет наказания было зачтено время, которое он провел под домашним арестом.
Baring Vostok – крупный инвестфонд, специализирующийся на вложениях в Россию и страны СНГ. Калви и других фигурантов дела заключили под стражу в феврале 2019 года. В апреле основателя инвестиционного фонда перевели под домашний арест.
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