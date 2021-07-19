В Кремле прокомментировали дело Калви

Фото: пресс-служба Мещанского суда

Отдельно взятое дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви не может глобально сказаться на инвестклимате в России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что главное – это те системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны и обеспечения этой инвестиционной привлекательности. Это гораздо более важный процесс", – цитирует Пескова РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы государства, в Кремле знают, что за делом внимательно наблюдают представители иностранного бизнеса. Более того, они поднимали эту тему во время встреч с Владимиром Путиным.

"Каждый раз президент давал объяснение о невозможности вмешательства в судебные дела, никто в них вмешиваться не будет. Будем надеяться на то, что решение суда не заставит себя ждать, и то, что ситуация разрешится", – сказал Песков.

Основатель инвестфонда Baring Vostok американец Майкл Калви обвиняется в растрате 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный". Прокурор запросил для него шесть лет условно.

