В Кремле прокомментировали дело Калви

13:49
Фото: пресс-служба Мещанского суда
Отдельно взятое дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви не может глобально сказаться на инвестклимате в России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что главное – это те системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны и обеспечения этой инвестиционной привлекательности. Это гораздо более важный процесс", – цитирует Пескова РИА Новости.
По словам пресс-секретаря главы государства, в Кремле знают, что за делом внимательно наблюдают представители иностранного бизнеса. Более того, они поднимали эту тему во время встреч с Владимиром Путиным.
"Каждый раз президент давал объяснение о невозможности вмешательства в судебные дела, никто в них вмешиваться не будет. Будем надеяться на то, что решение суда не заставит себя ждать, и то, что ситуация разрешится", – сказал Песков.
Основатель инвестфонда Baring Vostok американец Майкл Калви обвиняется в растрате 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный". Прокурор запросил для него шесть лет условно.
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