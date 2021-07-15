Прокурор запросил 6 лет условно основателю Baring Vostok Калви за растрату 2,5 млрд руб

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Представитель гособвинения попросил суд приговорить к шести годам условно основателя инвестфонда Baring Vostok американца Майкла Калви по обвинению в растрате 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный". Об этом сообщает Агентство "Москва".

Суд уже допросил некоторых свидетелей обвинения и защиты, а также изучил письменные доказательства по уголовному делу.

Прокурор считает, что инвестор и другие фигуранты дела выдали невозвратный кредит "Первому коллекторскому бюро" в декабре 2015 года. Таким образом была осуществлена растрата 2,5 миллиарда рублей, принадлежащих банку "Восточный".

В свою очередь, Калви заявил, что его нужно оправдать, а дело прекратить.

Ранее представитель банка ходатайствовал об отказе от исковых требований к инвестору и остальным фигурантам дела.

Baring Vostok – крупный инвестфонд, специализирующийся на вложениях в Россию и страны СНГ. Калви и других фигурантов дела заключили под стражу в феврале 2019 года. В апреле основателя инвестиционного фонда перевели под домашний арест.

Ранее стало известно, что судья Басманного районного суда Москвы Артур Карпов, который вынес решение о заключении в СИЗО основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, ушел в отставку.