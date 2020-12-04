Дело основателя фонда Baring Vostok поступило в Мещанский суд Москвы

18:20
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
В Мещанском районном суде Москвы зарегистрировали уголовное дело в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и других обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
Калви обвиняют в хищении средств. По версии следствия, организация, подконтрольная Baring Vostok, взяла кредит у банка "Восточный" на сумму 2,5 миллиарда рублей.
Затем Калви объявил о продаже акций International Financial Technology Group. Позже выяснилась реальная стоимость акций, которая составила 600 тысяч рублей. "Восточный" подал иск о взыскании свыше 8,8 миллиарда рублей в отношении компании Evison, подконтрольной Baring Vostok.
Ранее Калви находился под домашним арестом с апреля 2019 года. В ноябре 2020 года Верховный суд РФ освободил основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста.
"Московский патруль": основателя Baring Vostok заподозрили в крупных хищениях
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