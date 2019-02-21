Основателю Baring Vostok предъявили обвинение

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

Обвинение предъявлено по статье "Мошенничество в особо крупном размере в составе группы". Следствие также намерено предъявить обвинение остальным фигурантам по делу.

В рамках расследования задержаны сам Калви и еще пять человек. Это Ваган Абгарян, гендиректор компании "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров, директор по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин, директор финансового департамента Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль и советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев.

Дело расследует Следственный комитет. Все фигуранты подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество в особо крупном размере в составе группы".

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты Майкла Калви на его арест 28 февраля. 25 февраля будут рассмотрены жалобы на арест Кордичева и Абгаряна, 27 февраля – Владимирова, Зюзина и Дельпаля.