Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест основателя Baring Vostok

Мосгорсуд 28 февраля рассмотрит жалобу защиты управляющего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви на его арест, сообщает Агентство "Москва". Об этом заявила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
25 февраля Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест фигурантов того же дела Алексея Кордичева и Вагана Абгаряна, а 27 февраля – Максима Владимирова, Ивана Зюзина и Филиппа Дельпаля. Все они арестованы до 13 апреля, им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.
По версии следствия, Калви, зная о долге в 2,5 миллиарда рублей у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро", организовал продажу принадлежащих ПКБ акций банку "Восточный". Это привело к фактическому хищению средств. Реальная рыночная стоимость акций – 600 тысяч рублей.
Дело возбудили после того, как в ФСБ России обратился член совета директоров кредитной организации. К материалам дела приобщили заявления, согласно которым потерпевшими признали банк "Восточный" и одного из членов совета директоров банка.
Калви не признал вину. По его мнению, причиной возбуждения дела стал корпоративный конфликт между его фигурантами и членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что арест Калви не скажется на инвестиционном климате России. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал арест основателя Baring Vostok чрезвычайной ситуацией для экономики.
Baring Vostok с 1994 года занимается инвестициями в России и странах СНГ. Капитал входящих в организацию фондов превышает 3,7 миллиарда долларов. В российскую экономику компания вложила 2,8 миллиарда долларов. В числе проектов фонда – компании "СТС Медиа", "Яндекс", "Авито", "Озон", "ЭР-Телеком", "1С", "Новомет", банк "Восточный".
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