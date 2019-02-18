Песков оценил последствия ареста основателя Baring Vostok для инвестиционного климата

Арест основателя инвесткомпании Baring Vostok американца Майкла Калви не скажется на инвестиционном климате России. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 18 февраля.
"Мы надеемся, что это никоим образом не может и не должно сказаться на инвестиционном климате", – приводит РИА Новости слова Пескова.
15 февраля Калви и еще пять человек были задержаны по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей. Против них возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Басманный суд Москвы санкционировал арест подозреваемых.
Калви не признал своей вины. По его словам, причиной возбуждения уголовного дела стал корпоративный конфликт между его фигурантами и членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым.
Baring Vostok с 1994 года занимается инвестициями в России и странах СНГ. Капитал входящих в организацию фондов превышает 3,7 миллиарда долларов. В российскую экономику компания вложила 2,8 миллиарда долларов. Фонды Baring Vostok являются акционером Ozon, "Эталон", "Вкусвилл", "ЭР-Телеком".
"Московский патруль": основателя Baring Vostok заподозрили в крупных хищениях
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