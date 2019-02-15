Основатель Baring Vostok не признал вину в многомиллиардных хищениях

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Гражданин США Майкл Калви, который является основателем и управляющим партнером инвестиционного фонда Baring Vostok, не признает себя виновным в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, передает Агентство "Москва".

На заседании в Басманном суде столицы следователь заявил, что Калви не подтвердил предъявленные в его адрес подозрения.

Более того, он сам обвинил члена правления банка Юсупова и акционера Аветисяна в ложном доносе, произошедшем из-за корпоративного конфликта в банке.

"Юсупов и Аветисян вовлечены в корпоративный конфликт внутри банка "Восточный". Мы считаем, что ими проведены десять сделок, которые мы оспариваем в Лондонском арбитраже", – сказал он.

По утверждению подозреваемого, обратившийся в ФСБ Юсупов хотел создать себе переговорную позицию для нашего отказа от требований в Лондонском суде. Кроме того, член совета директоров стремился уменьшить пропорцию размытия доли Аветисяна в банке "Восточный".

Фигурантами дела о крупных хищениях также стали директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев, гендиректор НАО "ПКБ" Максим Владимиров, глава финдепартамента в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль и партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян.

Все они были задержаны 15 февраля. По данным СК, который настаивает на аресте подозреваемого, Калви знал о многомиллиардном долге подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" и продал акции банку "Восточный" по завышенной стоимости. Фактически это означало хищение средств.

Уголовное дело было заведено после обращения члена совета директоров кредитной организации в ФСБ.