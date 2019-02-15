Основатель фонда Baring Vostok задержан в Москве

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Следствие просит арестовать основателя Baring Vostok гражданина США Майкла Калви, подозреваемого в мошенничестве, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Басманного суда столицы.

"Поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении М. Калви и других фигурантов дела", – сообщила представитель суда Юнона Царева.

В отношении Калви возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Статья предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.

В числе фигурантов дела – директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян, партнер Вaring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль и гендиректор НАО "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров.

В заявлении Baring Vostok говорится, что Калви и пятеро других фигурантов дела задержаны в рамках спора по банку "Восточный", и расследование не касается деятельности инвесткомпании.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. Компания входит в состав акционеров банка "Восточный", а также компаний OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett и других.