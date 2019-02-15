Инвестора банка "Восточный" заподозрили в миллиардных хищениях

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Основателя Baring Vostok Майкла Калви и сотрудников инвесткомпании заподозрили в хищении 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 15 февраля.

Ранее в этот день были задержаны Калви, директор по инвестициям Иван Зюзин, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнер инвесткомпании Ваган Абгарян, председатель совета директоров Вятка-банка Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").

В заявлении Baring Vostok говорится, что Калви и пятеро других фигурантов дела задержаны в рамках спора по банку "Восточный", и расследование не касается деятельности инвесткомпании.

Представитель СК РФ на заседании Басманного суда Москвы сообщил, что срок следствия по уголовного делу установлен до 13 апреля.