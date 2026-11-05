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05 ноября, 17:58

Происшествия

СК опроверг сообщения об обнаружении останков в районе пропажи семьи Усольцевых

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Информация об обнаружении человеческих останков в тайге Кутурчинского Белогорья, где в 2025 году пропала семья Усольцевых, не соответствует действительности. Об этом порталу krsk.aif.ru рассказала помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Анастасия Норсеева.

Так она прокомментировала слова исследователя и знакомого семьи Валентина Дегтерева о якобы найденных рядом с поселком Кутурчин костях и вещах. Мужчина рассказывал, что в этом месте обитают бродяги, которые могут быть опасны для туристов. При этом местные жители бездействуют из-за криминогенной обстановки, добавил он.

Семья Усольцевых пропала в Красноярском крае осенью 2025 года – они отправились в поход к горе Буратинке, после чего связь с ними была потеряна. Основные поиски завершены, однако периодически спасатели возобновляют работы.

В июне 2026-го в ходе поисковых работ специалисты обнаружили вещи, которые могли принадлежать пропавшим. Недалеко также был найден фрагмент палки для скандинавской ходьбы. Однако одна из родственниц Усольцевых заявила, что эта вещь им не принадлежала.

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