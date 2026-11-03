Поиски семьи Усольцевых не возобновят до конца года из-за плохих погодных условий

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Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае не планируется проводить до конца 2026 года из-за плохих погодных условий. Об этом РИА Новости рассказала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

По ее словам, на участке уже выпал снег. Второй причиной прекращения поисковых мероприятий она назвала активность диких животных.

"Туда ехать небезопасно", – сказала Сырымбетова.

Она добавила, что в таких условиях рисковать жизнями участников поисков нельзя. При этом прекращать уголовное дело не планируется, срок следствия был продлен.

Усольцевы исчезли в Красноярском крае осенью 2025 года – они отправились в поход к горе Буратинке, после чего связь с ними оказалась потеряна. Основные поиски были прекращены, но периодически спасатели возобновляют работы.

В июне 2026-го в ходе поисков специалисты нашли вещи, которые могли принадлежать пропавшим. Позже выяснилось, что в зоне поисков также обнаружили часть палки для скандинавской ходьбы. Однако одна из родственниц Усольцевых опровергла версию, что предмет мог принадлежать им.