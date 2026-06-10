Завершен очередной этап поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае

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Спасатели завершили поиски на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на КГКУ "Спасатель".

Всего с 4 по 9 июня было обследовано 50,5 квадратного километра горной тайги, а также пещера в районе горы Мальвинки.

"Несмотря на предпринятые усилия, поисковые мероприятия не увенчались успехом, пропавшая семья пока не обнаружена", – сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что сводная группировка работников учреждения в составе 15 человек и 6 единиц техники была задействована в дополнительных мероприятиях по поиску.

Об исчезновении Усольцевых стало известно 2 октября 2025 года – в конце сентября они отправились в поход к горе Буратинке, после чего связь с ними была потеряна.

Поиски семьи были прекращены 12 октября, однако работа продолжилась в режиме точечных проверок. В частности, поисковые мероприятия возобновлялись в апреле и мае 2026 года.

Новый этап поисков стартовал 4 июня. Всего в них были задействованы около 80 человек.