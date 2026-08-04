Певица Zivert дебютировала в кино, сыграв в комедии "Не трогай меня!"

Фото: ТАСС/Александр Мелехов

Певица Zivert (настоящее имя – Юлия Зиверт. – Прим. ред.) дебютировала в большом кино, исполнив одну из ролей в комедии "Не трогай меня!" режиссера Аскара Бисембина. Об этом сообщили в пресс-службе артистки.

По словам исполнительницы, она сразу согласилась на участие в проекте, когда ей позвонил генеральный продюсер картины Алексей Голубев.

"Мы давно дружим, я доверяю его чутью, так что отказаться было бы преступлением. Да и в целом мне интересен мир кино, и мы уже потихоньку заступаем на эту территорию. Так что жду всех в кинозалах весной 2027-го! Посмотрим, что из этого вышло. Но одно могу сказать точно, будет весело!" – рассказала артистка, добавив, что в картине прозвучат несколько ее хитов.

Для Голубева эта лента – один из флагманских проектов, запущенных в 2026 году. Он отметил, что комедия подойдет для просмотра всей семьей.

"Тут фантастическая основа, невероятная трансформация героя, есть элементы комедии и даже ромкома. Мы хотели снять кино для всех и про нас всех. О том, что порой одно простое слово "спасибо" означает не только благодарность. Ведь искренняя благодарность может стать поддержкой, способной помочь здесь и сейчас, тем самым настоящим волшебным словом из детства. Не хочется, чтобы люди забывали об этом", – поделился продюсер.

По сюжету Zivert играет самую востребованную артистку страны, которая становится жертвой коварного плана аферистов. Партнером певицы по кадру стал актер Виктор Хориняк, исполнивший роль мошенника по прозвищу Артист. Вместе со своей сообщницей, которую сыграла Валери Зойдова, они проворачивают кражи, наживаясь на богатых и знаменитых людях.

Автором идеи выступил Бисембин. Продюсерами картины стали Мария Ведешина, Александр Желтухин и Макар Кожухов, оператор-постановщик – Сергей Дышук. Также в фильме снялись Павел Деревянко, Анна Завтур, Жанна Эппле, Александр Обласов, Сергей Степин и другие.

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