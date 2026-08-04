Шаляпин рассказал о новой богатой возлюбленной, живущей в центре Москвы

Фото: legion-media.com/ТАСС/Евгений Мессман

У шоумена Прохора Шаляпина появилась новая возлюбленная. Об этом рассказал сам артист во время премьеры фильма "Последний богатырь. Колобок", сообщила "Газета.ру".

Личность таинственной возлюбленной Шаляпин пока держит в секрете, но признается, что по-настоящему влюблен и ездит к ней в центр Москвы "как мальчишка". При этом он добавил, что его возлюбленная прожила "интересную жизнь" и четыре раза становилась вдовой.

По словам Шаляпина, его избранница – состоятельная женщина. Сейчас она идет на поправку после болезни.

"Выкарабкалась, есть Бог на свете. Сейчас у многих с суставами проблема. Сустав хороший – 20 тысяч долларов стоит. Она имеет средства", – добавил шоумен.

Ранее он признался, что хотел бы иметь 2–3 детей, но жить с ними в одной квартире Шаляпин не готов. Он объяснил, что ребенку не важно, живут родители вместе или нет, поскольку главное – это любовь, уделенное время, прогулки и подарки. Кроме того, несмотря на отдельное проживание, артист собирается полностью обеспечивать семью.

