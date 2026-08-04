Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 17:45

Шоу-бизнес

Шаляпин рассказал о новой богатой возлюбленной, живущей в центре Москвы

Фото: legion-media.com/ТАСС/Евгений Мессман

У шоумена Прохора Шаляпина появилась новая возлюбленная. Об этом рассказал сам артист во время премьеры фильма "Последний богатырь. Колобок", сообщила "Газета.ру".

Личность таинственной возлюбленной Шаляпин пока держит в секрете, но признается, что по-настоящему влюблен и ездит к ней в центр Москвы "как мальчишка". При этом он добавил, что его возлюбленная прожила "интересную жизнь" и четыре раза становилась вдовой.

По словам Шаляпина, его избранница – состоятельная женщина. Сейчас она идет на поправку после болезни.

"Выкарабкалась, есть Бог на свете. Сейчас у многих с суставами проблема. Сустав хороший – 20 тысяч долларов стоит. Она имеет средства", – добавил шоумен.

Ранее он признался, что хотел бы иметь 2–3 детей, но жить с ними в одной квартире Шаляпин не готов. Он объяснил, что ребенку не важно, живут родители вместе или нет, поскольку главное – это любовь, уделенное время, прогулки и подарки. Кроме того, несмотря на отдельное проживание, артист собирается полностью обеспечивать семью.

Читайте также


шоу-бизнес

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика