Прохор Шаляпин признался, что не хотел бы жить вместе с женой и детьми

Фото: Москва 24/Дмитрий Коробейников​

Певец и шоумен Прохор Шаляпин в интервью журналистке Елене Ханге признался, что не хотел бы жить в одной квартире с женой и детьми.

По его словам, он хотел бы, чтобы у него были 2–3 ребенка, а своей главной задачей как родителя он считает долюбленность ребенка. Кроме того, несмотря на отдельное проживание, Шаляпин планирует полностью обеспечивать семью.

Шоумен объяснил, что ребенку не важно, живут родители вместе или нет, так как главное – это любовь, уделенное время, прогулки и подарки. Из-за этого Шаляпин хотел бы уходить после общения с детьми.

"Мать будет говорить, что папа работает. А на самом деле я буду спать в другой квартире, отсыпаться после шоу", – подчеркнул Шаляпин в программе "В гостях у Ханги" для платформы VK.

Ранее Шаляпин рассказал, что с нуля сделал ремонт в квартире в Даниловском районе на юге Москвы. На это он потратил 11 миллионов рублей. Сначала артист хотел жить в ней сам, но затем отдал жилье матери, купив для себя более просторную квартиру в доме в стиле сталинского неоклассицизма.

