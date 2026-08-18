Журналистка Ксения Ларина внесена в перечень террористов и экстремистов

facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/xenialarina (Ксения Ларина признана иноагентом в РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов)

Журналистка Ксения Ларина (настоящее имя – Оксана Баршева; признана иноагентом в РФ) включена в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация опубликована на сайте Росфинмониторинга.

В перечне указано, что Баршева родилась в Москве 11 апреля 1963 года рождения.

Минюст внес ее в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Уточнялось, что журналистка открыто выступала в поддержку Украины, создавала и распространяла информацию иностранных агентов, а также пропагандировала антироссийские взгляды. Кроме того, Баршева является сотрудником иностранной организации, деятельность которой в России признана нежелательной.

Позже ее объявили в розыск по уголовной статье. Затем стало известно, что Баршева стала фигуранткой уголовного дела о публичных призывах к терроризму в Москве.

До этого житель Крыма Игорь Почигайло был оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о публичных действиях, которые дискредитировали действия российской армии. По материалам дела, мужчина прослушивал украинские песни в магазине в селе Октябрьском. Таким образом, он в публичной форме подрывал доверие к проведению СВО.

