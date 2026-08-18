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18 августа, 18:18

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Заморозки ожидаются в ближайшие дни в Якутии и Магаданской области

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заморозки ожидаются в ближайшие дни в Якутии и Магаданской области, сообщает Гидрометцентр России.

С 20 по 21 августа на арктическом побережье Якутии температура воздуха опустится до 5 градусов ниже нуля. В Магаданской области в эти же дни прогнозируется похолодание до 2 градусов ниже нуля. В среду, 19 августа, на северо-востоке Якутии возможен дождь с мокрым снегом.

Кроме того, в среду крупный град и очень сильный ливневый дождь пройдут в центральных и южных округах Красноярского края, а также в Хакасии. Сильные осадки ожидаются в Запорожской, Херсонской, Томской, Кемеровской областях и в Карачаево-Черкесии.

Ранее синоптики предполагали, что лето 2026 года в Москве может стать самым холодным с 2009 года. Максимальная температура воздуха в этом сезоне равнялась 30,7 градуса и была зафиксирована 2 августа.

При этом уже в сентябре снег может выпасть на Чукотке, в Магаданской области, в большей части Якутии, в Иркутской области, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе, на Новой Земле, а также в Мурманской области и на севере Архангельской области.

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