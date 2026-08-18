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18 августа, 18:45

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В зоосаде в Великом Устюге родился теленок коровы породы хайленд

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В филиале Московского зоопарка – зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге – у коров породы хайленд Милы и Гаврюши родился теленок. Об этом сообщается в канале зоопарка в MAX.

Мила и Гаврюша приехали в зоосад в декабре 2022 года, это уже их третий теленок. Роды прошли благополучно: Мила отлично справилась самостоятельно, а специалисты осмотрели маму и новорожденного – оба оказались в полном порядке. Выяснилось, что на свет появилась самочка. Сотрудники зоосада следят за ее состоянием и фиксируют динамику роста и развития.

Сейчас теленок питается материнским молоком, а позже начнет пробовать взрослую еду. В рацион коров хайленд входят овощи, специализированные комбикорма, отруби, сено и травяная гранулированная мука, летом добавляется свежая трава.

Ранее в столичном экоцентре "Дом лани" родились два детеныша европейской лани. На платформе "Активный гражданин – детям" юные москвичи до 21 сентября смогут выбрать им имена из предложенных вариантов. Кроме того, за участие дети получат баллы программы "Миллион призов", которые затем можно потратить на товары или направить в фонды помощи животным.

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