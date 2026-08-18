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18 августа, 12:51

Город

На "Городской ферме" ВДНХ открылась интерактивная зона с кроликами

Фото: пресс-служба ВДНХ

На "Городской ферме" ВДНХ начала работу новая интерактивная зона "Город кроликов". Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

Пространство представляет собой открытую площадку с домиками, мостиками и извилистыми дорожками. Здесь свободно перемещаются около 60 кроликов пяти пород: мини, рекс, ангорский, голландский вислоухий и великан. Среда максимально приближена к естественным условиям обитания, поэтому животные чувствуют себя безопасно.

В отличие от обычных вольеров, посетители могут зайти на территорию в сопровождении зоолога. Специалист поможет познакомиться с пушистыми жителями и расскажет об особенностях их характеров. Кролики сами выбирают, общаться ли с гостями: если животное не настроено на контакт, оно спрячется в домик или под мостик. Гостей просят не преследовать питомцев и не вытаскивать их из укрытий.

Как отмечают организаторы, "Город кроликов" – единственная в Москве открытая интерактивная площадка подобного формата. Она оборудована всем необходимым для комфортной жизни животных и безопасного общения с ними.

Ранее сообщалось, что в столичном экоцентре "Дом лани" в июне родились два детеныша европейской лани. Юные москвичи на платформе "Активный гражданин – детям" смогут выбрать им имена из предложенных вариантов до 21 сентября.

За участие в голосовании дети получат баллы программы "Миллион призов", которые можно потратить на товары или направить в фонды помощи животным.

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