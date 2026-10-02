В России завершилась активная фаза учений ОДКБ

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Активная фаза учений ОДКБ "Взаимодействие–2026", "Поиск–2026" и "Эшелон–2026" завершилась на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На полигоне Чебаркульский участники "Взаимодействия–2026" провели совместную операцию по локализации приграничного вооруженного конфликта. В ведомстве отметили, что военнослужащие отработали взаимодействие всех компонентов Коллективных сил оперативного реагирования.

По итогам учений генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил о полном выполнении поставленных учебно-боевых задач. Он отметил, что командиры и штабы продемонстрировали навыки управления подразделениями, а личный состав национальных контингентов – высокий профессионализм и боевую выучку.

При этом Масадыков указал на осложнение военно-политической обстановки в зоне ответственности организации.

"Расширяются зоны нестабильности и повышается конфликтный потенциал в приграничных регионах", – сказал он.

По словам генсека, в этих условиях государства – участники ОДКБ уделяют особое внимание укреплению боевого потенциала Коллективных сил и совершенствованию системы управления.

Ранее сообщалось, что полигон Чебаркульский посетил Владимир Путин. Он осмотрел выставку вооружения, военной и специальной техники. В числе представленных образцов были беспилотники, включая реактивные ударные "Герань-4" и "Герань-5", дроны-перехватчики и системы радиоэлектронной борьбы.



Президент РФ заявил, что участники учений на практике применяют новое вооружение и технику, а все задачи выполняются с учетом опыта СВО. По словам Путина, в активной фазе учений участвуют более 6 тысяч военных из России и 6 иностранных государств, а также подразделения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.