Несколько автомобилей столкнулись на 97-м км МКАД

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ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 97-го километра МКАД. Об этом сообщил столичный Дептранс.

На месте ЧП уже работают оперативные службы города, обстоятельства дорожного инцидента и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, поэтому автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

Ранее двое несовершеннолетних пострадали в ДТП в подмосковном Хотькове. По предварительным данным, на улице Михеенко столкнулись легковой автомобиль Opel и кроссовый мотоцикл.

Местная жительница за рулем иномарки выполняла поворот налево, въезжая на дворовую территорию, и не уступила дорогу мотоциклу, который двигался во встречном направлении. В результате пострадали водитель и пассажир мотоцикла.

