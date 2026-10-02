Пожар в особняке Миллера в центре Санкт-Петербурга ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС Санкт-Петербурга"

Пожар в особняке К. Л. Миллера в центре Санкт-Петербурга ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Возгорание исторического здания возле Исаакиевского собора произошло вечером 1 октября. Огонь распространился на площади 2 000 квадратных метров. При этом еще на 250 "квадратах" обгорела обрешетка кровли примыкающего здания.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил профильным службам и ведомствам организовать восстановление особняка.

Теперь главной задачей при восстановлении дома станет его консервация на осенне-зимний период.

