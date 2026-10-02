Минобрнауки предложило принимать участников СВО и их детей в вузы вне лимита

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Минобрнауки предложило принимать участников СВО и их детей в российские вузы на платное обучение независимо от установленного количества мест. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

Соответствующий проект постановления правительства разработало министерство. Предлагаемые изменения коснутся специальностей, для которых законодательство предусматривает ограничение объема платного приема.

В Минобрнауки уточнили, что гарантии для участников СВО и их детей не будут зависеть от установленных лимитов. Проект документа разместили для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее Минобрнауки подготовило проект изменений в порядок приема в вузы, которые вступят в силу с 2027/28 учебного года. Нововведения затронут список обязательных экзаменов ЕГЭ, перечень индивидуальных достижений и учет результатов олимпиад.