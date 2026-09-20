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20 сентября, 12:40

Общество

Минпросвещения разрешило школьникам использовать ИИ для подготовки к занятиям

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Школьники могут применять нейросети как вспомогательный инструмент при подготовке к занятиям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения РФ по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в учебном процессе.

В рекомендациях уточняется, что ученикам допустимо использовать ИИ для составления плана урока, самопроверки, получения объяснений по сложным темам и подготовки черновиков. Учителя могут разрешить применение нейросетей для проверки знаний, например, для генерации тренировочных заданий или разбора ошибок. При этом все эти действия должны быть согласованы с педагогом и не заменять личную работу школьника.

В то же время учащимся запрещается выдавать за собственную работу полностью написанные ИИ тексты, решения, презентации или проекты. Также недопустимо передавать нейросети конфиденциальную информацию и не прислушиваться к требованиям учителей по использованию подобных сервисов.

Преподавателям советуют заранее проговаривать со школьниками допустимые и недопустимые варианты использования ИИ. Также учащимся необходимо рассказать о вероятных рисках и правилах безопасного применения нейросетей.

Ранее репетитор по физике Азат Адеев заявил, что нейросети не смогут полностью заменить преподавателя при подготовке к ОГЭ. Однако они могут стать вспомогательным инструментом для отработки первой части экзамена. В заданиях повышенного уровня ИИ нередко допускает ошибки.

Минпросвещения разрешило школьникам использовать ИИ на уроках

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