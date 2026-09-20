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20 сентября, 12:26

Политика

Мосгоризбирком: текущая явка на выборах стандартна для этого этапа голосования

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Текущая явка на выборах стандартна для этого этапа голосования, сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

Он подчеркнул, что голосование на выборах в Москве продолжается в штатном режиме, несмотря на попытки нарушить его ход.

В Мосгоризбирком указали на то, что наблюдатели Общественной палаты Москвы, находящиеся на избирательных участках, сообщают в Группу разбора Общественного штаба о провокационных действиях во время голосования на выборах.

Например, люди подходят к терминалу и получают электронный бюллетень, после чего, без взаимодействия с ним, обращаются к члену избирательной комиссии и просят выдать бумажный бюллетень.

Реут объяснил, что эти действия можно назвать попыткой двойного голосования, что является противоправным действием, за которое предусмотрена ответственность. Кроме того, из-за таких действий терминал электронного голосования на некоторое время становится недоступен.

"Все эпизоды будут проверены, а материалы будут направлены в правоохранительные органы для принятия мер", – добавил он.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев подтвердил, что наблюдатели на участках фиксируют подобные нарушения. Кроме того, нарушители создают конфликты на участках, мешая другим реализовать свое избирательное право.

Голосование на выборах депутатов Госдумы завершится в 20:00 20 сентября. За места борются десять партий: "Единая Россия", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди". Параллельно избиратели голосуют за кандидатов по 225 одномандатным округам.

В столице проголосовали более 3,2 миллиона человек, что составляет 40,2% от общего числа московских избирателей. Общие результаты в Москве будут известны после того, как все участки подсчитают бумажные бюллетени.

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