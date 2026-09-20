Москвичам доступны бесплатные тренировки по йоге, футболу и настольному теннису

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Жители столицы могут бесплатно продолжить занятия спортом в осеннем сезоне. Для горожан доступны тренировки по игровым видам спорта в рамках проектов "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район", а также в секциях Москомспорта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проект "Спортивные выходные" открывает осенний сезон. Участников ждут йога, растяжка, пилатес, фитнес-бокс, зумба-тонинг и другие направления. Занятия организованы на 15 площадках, в том числе на Южном и Северном речных вокзалах, в технопарке "Сколково", фудмолле "Депо. Москва" и Центральном детском магазине на Лубянке.

Параллельно завершаются финальные тренировки летнего сезона проекта "Мой спортивный район". Занятия по футболу, волейболу, баскетболу, бадминтону и настольному теннису проходят по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям на 80 площадках в 11 округах столицы.

Осенью у москвичей также есть возможность присоединиться к бесплатным секциям Москомспорта. К примеру, тренировки по футболу проводятся в спортивных комплексах "Динамика", "Триумф", "Речной", "Белые медведи" и "Малино", а также на стадионе "Тушино" и площадке по адресу улица Молодцова, дом 27, корпус 3. В Зеленограде занятия проходят на площадке "Савелки" на Озерной аллее.

Волейбольные тренировки доступны в комплексах "Раменки", "На Таганке", "Содружество" и других. Занятия настольным теннисом организованы в 16 спортивных комплексах, включая "Одиссей", "Эдельвейс", "Яуза" и "Атлант", а также в спортивной зоне районного центра "Место встречи "Патриот".

Записаться на тренировки можно на портале "Московский спорт" в разделе "Сервисы".

Ранее сообщалось, что в Коммунарке построят мультиспортивный центр и футбольный манеж. В центре будут залы для баскетбола, волейбола, велотренировок, тенниса, бадминтона и тренажерный зал. В манеже появятся основная зона с полем, зона для зрителей, а также помещения для тренировок и комфорта спортсменов.

