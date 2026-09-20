Маршруты наземного транспорта в Капотне восстановлены

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автобусы в районе Капотни снова стали ходить по своим обычным маршрутам после временных изменений. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Работа наземного транспорта была изменена утром 20 сентября. Корректировка затронула маршруты 436, с694, с744, 739к, с394 и 739в.

Пассажиров просили по возможности пользоваться ближайшими станциями метро – Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Люблинско-Дмитровской линиями.

Ограничения вводились на фоне атаки БПЛА. По данным Сергея Собянина, силами ПВО была отражена самая массированная атака на регион – на всех рубежах сбито более 1,6 тысячи дронов. При этом 450 аппаратов были сбиты на подлете к городу.

Градоначальник также указал на то, что несколько беспилотников достигли территории МНПЗ. Один попал в жилой дом. Погибших в результате случившегося нет.

