В МВД рассказали, где можно получить водительские права после истечения срока их лишения

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Водители, лишенные прав, смогут вернуть удостоверение в день обращения в подразделение Госавтоинспекции по месту исполнения постановления суд, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

При этом возврат возможен и в другом подразделении ГАИ. Для этого необходимо не позднее чем за 30 дней до окончания срока лишения подать заявление в подразделение по месту исполнения постановления суда. В документе нужно указать наименование подразделения, куда следует направить удостоверение.

В ведомстве отметили, что права возвращают там же, где исполнялось постановление суда, если выполнены все условия, указанные в статье "Порядок исполнения постановления о лишении специального права". Права должны быть возвращены в день обращения.

Заявление можно подать в письменной форме на бумажном носителе или в виде электронного документа.

Ранее водителям напомнили: управление машиной с истекшим сроком действия прав равноценно езде без прав. За это грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, автомобиль нарушителя поместят на специальную стоянку.

