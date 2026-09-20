Движение транспорта по Белореченской улице и Капотне восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение транспорта восстановлено по улицам Белореченской и Капотне в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Улицы перекрывали утром 20 сентября.

При этом в районе Капотни временно изменены трассы автобусных маршрутов. Под корректировку попали маршруты 436, с694, с744, 739к, с394 и 739в. Пассажиров попросили по возможности пользоваться ближайшими станциями метро – Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Люблинско-Дмитровской линиями.

Ограничения были введены на фоне атаки БПЛА. По данным Сергея Собянина, силами ПВО была отражена самая массированная атака на регион – на всех рубежах сбито более 1,6 тысячи дронов. При этом 450 аппаратов были сбиты на подлете к столице.

Градоначальник также указал на то, что несколько беспилотников достигли территории МНПЗ. Один попал в жилой дом. Погибших в результате случившегося нет.

