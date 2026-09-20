В Москве в районе Капотни временно изменены трассы автобусных маршрутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В районе Капотни временно изменены трассы автобусных маршрутов, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Под корректировку попали маршруты 436, с694, с744, 739к, с394 и 739в. В ведомстве уточнили, что изменения носят временный характер.

Пассажиров попросили по возможности пользоваться ближайшими станциями метро – Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Люблинско-Дмитровской линиями. Кроме того, необходимо следить за объявлениями водителей маршрутного транспорта.

Кроме того, перекрыто движение автомобилей по Белореченской улице в сторону улицы Верхние Поля и по улице Капотня.

"Движение по внешней стороне 19-го километра МКАД осуществляется по 3 полосам из 5. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты проезда", – говорится в сообщении.

Ограничения были введены на фоне атаки БПЛА. По данным Сергея Собянина, силами ПВО была отражена самая массированная атака на регион – на всех рубежах сбито более 1,6 тысячи дронов. При этом 450 аппаратов были сбиты на подлете к городу.

Градоначальник также указал на то то, что несколько беспилотников достигли территории МНПЗ. Один попал в жилой дом. Погибших в результате случившегося нет.

