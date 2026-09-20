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20 сентября, 06:39

Происшествия

Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Атака беспилотников на Подмосковье привела к гибели двух мирных жителей. Данные о последствиях привел глава региона Андрей Воробьев в своем канале в мессенджере MAX.

Трагедия произошла в Орехово-Зуевском округе: там в результате попадания БПЛА загорелся и был полностью разрушен частный жилой дом. В момент удара внутри находился пожилой мужчина – он погиб.

Также стало известно о еще одной погибшей – в населенном пункте Софьино. Там беспилотник упал на трехэтажный многоквартирный дом на улице Новая. Повреждения зафиксированы в шести квартирах на верхнем этаже.

Жертвой атаки стала 44-летняя женщина. Еще пять человек получили травмы, среди пострадавших – двое несовершеннолетних.

Помимо этого, один пострадавший зарегистрирован в Ленинском городском округе. Сведения о состоянии раненых в настоящее время продолжают уточняться.

Ранее Воробьев сообщил, что в Софьино произошел пожар на складском комплексе после атаки БПЛА. Еще одно серьезное возгорание зафиксировано в Котельниках, где БПЛА попал в многоквартирный дом в микрорайоне Новые Котельники. Специалисты экстренных служб работают на местах ЧП.

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