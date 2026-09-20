Собянин: при атаке на МНПЗ пострадавших нет

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) поврежден в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Мэр подчеркнул, что никто из людей не пострадал. Экстренные службы работают на месте происшествия.

Также Собянин добавил, атака украинских дронов на столицу продолжается.

До этого глава города сообщил о ликвидации 21 БПЛА. Всего на данный момент был сбит 151 дрон.

На фоне атаки дронов были введены временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево. Авиагавани не отправляют и не принимают самолеты.