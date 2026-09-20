Собянин сообщил о ликвидации уже 131 беспилотника, летевшего на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны России уничтожили еще 21 беспилотник, летевший на Москву в воскресенье, 20 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил о ликвидации еще 19 БПЛА. Всего на данный момент был сбит 131 дрон.

На фоне атаки дронов были введены временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Авиагавани не отправляют и не принимают самолеты.