20 сентября, 05:06Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации уже 131 беспилотника, летевшего на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО Минобороны России уничтожили еще 21 беспилотник, летевший на Москву в воскресенье, 20 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
До этого Собянин сообщил о ликвидации еще 19 БПЛА. Всего на данный момент был сбит 131 дрон.
На фоне атаки дронов были введены временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Авиагавани не отправляют и не принимают самолеты.