"Аэрофлот" предупредил об отмене рейсов из-за ограничений в Москве

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Авиакомпания "Аэрофлот" скорректировала расписание из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах столичного авиаузла. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Пассажиров предупредили, что часть рейсов может быть перенесена, а часть отменена. Рейсы, которые должны были прибыть в Шереметьево, направлены на запасные аэродромы. После снятия ограничений пассажиров доставят в пункт назначения.

В компании попросили пассажиров перед выездом в аэропорт уточнять статус своего рейса на сайте "Аэрофлота".

Ночью 20 сентября в аэропортах Домодедово и Жуковский начали действовать временные ограничения. Утром меры распространились на Внуково.

Пассажирам рекомендовали перед поездкой в аэропорт проверять статус своего рейса и следить за сообщениями авиакомпаний. Уточнить информацию можно на онлайн-табло, по телефону справочной службы аэропорта или через чат-бот.

