Движение транспорта на дороге в сторону аэропорта Домодедово перекрыто

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В районе аэропорта Домодедово и у станций метро Люблино и Алма-Атинская введены ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Мострансавто".

Из-за перекрытий в районе Верхних Полей маршруты № 872 и № 943 перенаправлены к Котельникам. Кроме того, в Капотне перекрыто движение в сторону метро Люблино, а автобусы № 305 следуют по МКАД до метро "Котельники".

Дорогу в аэропорт Домодедово перекрыли сотрудники ГАИ. Автобусы не доезжают до остановки "Аэропорт Домодедово" и разворачиваются.

В сторону метро Алма-Атинская движение тоже перекрыто. Автобусы № 1063 направлены по Дзержинскому шоссе к станции Котельники. Остановки "МКАД", "Стадион" и "метро Алма-Атинская" не действуют.

Ограничения введены на фоне атаки БПЛА. Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО отразили самую массированную атаку на регион – на всех рубежах сбито более 1,6 тысячи дронов. 450 аппаратов при этом сбили на подлете к городу. Несколько дронов достигли территории МНПЗ.

Кроме того, была изменена работа маршрутов 436, с694, с744, 739к, с394 и 739в. Сейчас их движение вернулось на обычный маршрут.

