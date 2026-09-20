Поджог был совершен на избирательном участке в Коми 19 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На избирательном участке в Республике Коми после окончания голосования 19 сентября был совершен поджог. Об этом на брифинге заявила глава Центризбиркома России (ЦИК РФ) Элла Памфилова.

Инцидент произошел в деревне Медвежской муниципального района Печора на избирательном участке № 198 вечером уже после окончания голосования. Огонь вспыхнул во входной группе запасного входа.

Памфилова добавила, что с ситуацией удалось быстро справиться. Пожар потушили представители регионального управления МЧС. Никто не пострадал, предполагаемого злоумышленника оперативно задержали.

Глава ЦИК также поблагодарила сотрудников, которые круглосуточно дежурят на избирательных участках, за слаженные действия.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях началось в России 18 сентября и продлится до 20-го. В столице открыты все 1 443 избирательных участка.

Свои голоса уже отдали Владимир Путин, Сергей Собянин и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Они проголосовали онлайн.

В число проголосовавших также вошли глава МИД России Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие.

