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20 сентября, 12:46

Культура

Бесплатные показы фильмов по сценариям Эдварда Радзинского пройдут в сети "Москино"

Фото: кадр из фильма "Еще раз про любовь"; режиссер – Георгий Натансон; производство – Мосфильм

23 сентября в киносети "Москино" пройдут бесплатные кинопоказы, приуроченные к 90-летию со дня рождения драматурга, сценариста и телеведущего Эдварда Радзинского, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Зрителям представят две классические картины, поставленные по его сценариям. Мелодрама "Еще раз про любовь" Георгия Натансона снята по пьесе Радзинского "104 страницы про любовь". В 1968 году она стала лидером проката.

Она рассказывает о романе между стюардессой Наташей и физиком-ядерщиком Электроном Евдокимовым. Песня "Солнечный зайчик" в исполнении Татьяны Дорониной из этого фильма завоевала народную любовь. Показы пройдут в кинотеатрах "Космос", "Искра", "Вымпел", "Марс" и "Нева".

Вторая лента – "Каждый вечер в одиннадцать" Самсона Самсонова, вышедшая в 1969 году. Молодой ученый Станислав, главный герой, по шуточному спору звонит незнакомке, и их разговоры по телефону перерастают в глубокое чувство. Фильм можно будет увидеть в кинотеатрах "Рассвет", "Эльбрус", "Спутник", "Сатурн" и "Жуковский".

Вход на все показы бесплатный, необходима предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что 21 сентября в кинотеатрах сети "Москино" пройдут бесплатные показы, приуроченные к 110-летию со дня рождения советского актера Зиновия Гердта. В программе – социально-психологическая драма Динары Асановой "Пацаны" и военная мелодрама Якова Сегеля "Я вас дождусь".

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