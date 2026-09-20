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КНДР запустила еще один неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Республики Корея.

Первый объект был запущен утром 20 сентября. По данным командования начальников, баллистическая ракета малой дальности КНДР пролетела около 450 километров.

Ранее КНДР предупредила США и Южную Корею о возможном применении ядерного оружия. В Минобороны страны напомнили, что в 2022 году был принят закон, который предполагает возможность использования такого оружия, если на руководство страны и систему управления ядерными силами будет совершенно нападение.

Заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль заявил о том, что Япония и Республика Корея упорно наращивают военную мощь, чтобы получить ядерное оружие. По его словам, эти страны, пользуясь покровительством США и нестабильной международной обстановкой, проявляют чрезмерные амбиции.

