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20 сентября, 11:18

Город

Участники второго розыгрыша акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" получили призы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники второго розыгрыша акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" уже получили призы после электронного голосования на выборах в Госдуму. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что всего за два дня победителями стали свыше 2,7 миллиона горожан. В розыгрыше второго дня приняли участие москвичи, которые голосовали с 20:01 18 сентября до 20:00 19 сентября.

Победителей выбирали случайным образом. Им начислили 1, 3, 5, 10 или 50 тысяч баллов, которые они могут обменять на подарки. Им доступны промокоды в магазинах, сервисах доставки, кафе, ресторанах, аптеках. Также можно пополнить свою транспортную карту "Тройка" или направить баллы благотворительным фондам.

Также для всех подготовили специальные призы – это мультиподписка "СберПрайм" на 60 дней и подписка на онлайн-кинотеатр "Иви" на 50 дней. Есть и возможность получить годовую подписку на "VK Музыку" или подписку на год на 256 гигабайт в хранилище "Облако Mail".

Победителям приходит сообщение с номером, который активируется в личном кабинете. Промокоды действительны до 15 декабря.

Москвичи могут воспользоваться одним из трех способов голосования: онлайн через портал elec.mos.ru с любого устройства с доступом в интернет и полной учетной записью на mos.ru, электронно с помощью терминала на любом избирательном участке и бумажными бюллетенями на участке по месту постоянной регистрации.

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